Riecco il vero Brooks E Cremona si arrende

Brooks torna protagonista e porta Milano alla vittoria nel derby contro Cremona. Il giocatore ha segnato 20 punti, trascinando la squadra verso un risultato netto al PalaRadi. La partita si è conclusa con un punteggio di 86-67, lasciando i padroni di casa senza scampo.

Compito eseguito per l'Olimpia Milano nel derby contro Cremona: facile vittoria al PalaRadi per 67-86. L'Armani trova un successo convincente in vista della Coppa Italia ritrovando con qualche giorno di anticipo Nebo e Bolmaro, testati proprio in vista della kermesse di Torino dove l'Olimpia giocherà mercoledì contro Trieste. Cremona, invece, non può nulla contro la fisicità dei milanesi. Torna protagonista anche Armoni Brooks con 21 punti, come Ricci (11) ancora con 3 bombe mentre Nebo si ripresenta bene: 10 rimbalzi. Per la Vanoli il migliore è Durham con 18 punti, Veronesi ne trova 14, ma l'assenza di Casarin è certamente pesante (la doppia pausa per la Final Eight e le nazionali è manna dal cielo).