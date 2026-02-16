Ricordo naufragio di Cutro il ‘Barlacchi’ dice sì | iniziativa il 25

Il ‘Barlacchi’ di Crotone ospiterà un evento il 25 febbraio, organizzato dalla Cgil, per ricordare il naufragio di Cutro che ha causato la morte di 94 persone il 26 febbraio 2023. La scuola si trasformerà in un luogo di memoria e confronto, coinvolgendo studenti e cittadini nella riflessione su quella tragedia. La decisione di aprire le porte all’iniziativa nasce dalla volontà di non dimenticare e di sensibilizzare sul tema delle migrazioni.

Crotone ricorda il naufragio: il ‘Barlacchi’ apre le porte all’evento della Cgil. Crotone si prepara a commemorare le 94 vittime del naufragio del 26 febbraio 2023 con un’iniziativa che si svolgerà il 25 febbraio presso l’istituto ‘Barlacchi-Lucifero’. Dopo un breve periodo di incomprensioni, il dirigente scolastico Girolamo Arcuri ha confermato l’apertura dell’istituto all’evento, organizzato in collaborazione con la Flc Cgil, sottolineando l’importanza di onorare la memoria e promuovere l’impegno civile. Una questione di interpretazione e il valore della memoria. La vicenda, che aveva destato scalpore nei giorni precedenti, era nata da un’errata interpretazione di natura amministrativa riguardo alla disponibilità della struttura scolastica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il liceo di Crotone ha deciso di non permettere agli studenti di ricordare il naufragio di Cutro, impedendo così di commemorare le vittime.

A causa delle restrizioni imposte, nelle scuole italiane non si può più parlare del naufragio di Cutro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.