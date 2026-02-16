Ricordiamo i nostri cari defunti

Biella ha deciso di dedicare nuovamente uno spazio gratuito ai necrologi, in memoria dei propri cari scomparsi. La scelta nasce dal desiderio di mantenere vivo il ricordo, offrendo alle famiglie un modo semplice per comunicare le perdite. Questa iniziativa rappresenta un ritorno alle tradizioni di un tempo, quando le persone si affidavano ai giornali locali per onorare i loro defunti. Ora, con questa nuova attenzione, si vuole favorire la condivisione del dolore e il rispetto per chi non c’è più.

Biella riscopre la memoria: il quotidiano dedica spazio gratuito ai necrologi, un ritorno alle origini. La Provincia di Biella ha ripristinato la pubblicazione di necrologi nella sua edizione del 14 febbraio 2026, offrendo questo servizio gratuitamente alla comunità. L’iniziativa, profondamente radicata nella tradizione, risponde al desiderio di onorare la memoria dei defunti e di fornire uno spazio di condivisione e ricordo ai loro cari. Un rito antico rivive nel quotidiano. L’usanza di commemorare i defunti attraverso annunci pubblici ha origini antichissime, risalenti all’Impero Romano. Il termine stesso “necrologio” deriva dal latino “obitus” (incontro con la morte) e dall’antico francese “obit” (morire), sottolineando la connessione con la sfera della perdita e del ricordo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una cassetta per ricordare i nostri cari rappresenta un gesto semplice ma carico di significato.

A Casapulla si è svolto un incontro dedicato al tema “Vivere la demenza accanto ai nostri cari”, evidenziando l'impatto di questa condizione non solo sugli individui, ma anche su familiari e caregiver.

Preghiera per affidare a Dio i nostri Cari defunti 2 Novembre

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.