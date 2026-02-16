Riconferma del docente di sostegno nel passaggio da infanzia a primaria? I genitori ne sarebbero felici

Una docente ha scritto alla scuola per chiedere chiarimenti sulla riconferma del docente di sostegno nel passaggio dall’infanzia alla primaria, perché i genitori desiderano sapere come sarà gestito il sostegno nel prossimo anno scolastico. La richiesta arriva dopo aver notato che, anche se la procedura è stata confermata dalla normativa, mancano ancora indicazioni precise sui passaggi pratici, soprattutto considerando le esperienze dell’anno appena concluso. La docente sottolinea l’importanza di avere regole chiare per evitare confusione tra le famiglie e il personale scolastico.

Pubblichiamo la richiesta di una docente sulla procedura di riconferma del docente di sostegno nell'anno scolastico 202627, procedura già confermata a livello normativo ma ancora da definire nei dettagli anche alla luce dell'esperienza 202526. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Jovanotti diventa Commendatore della Repubblica, l'incontro con Mattarella: «Mi sono commosso pensando a quanto ne sarebbero stati felici i miei genitori» Jovanotti, il cantante Lorenzo Cherubini, ha incontrato il presidente Sergio Mattarella al Quirinale per ricevere il titolo di Commendatore della Repubblica. Il docente di sostegno, si chiamerà “docente per l’inclusione”. Cosa cambia nel nome e nella sostanza La commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera ha approvato una nuova legge proposta dalla Lega. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: GPS 2026/2028: Tutela della continuità didattica sui posti di sostegno e conferma docenti su richiesta della famiglia; Continuità dei docenti di sostegno: chi ottiene la priorità nelle supplenze del 2026/27. Pillole di Question Time; Graduatorie GPS 2026/28: guida alle supplenze passo dopo passo; Intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle celebrazioni per il centenario del conferimento del Premio Nobel a Grazia Deledda. GPS 2026/2028: Tutela della continuità didattica sui posti di sostegno e conferma docenti su richiesta della famigliaCon l’emanazione del decreto 32 del 26 febbraio 2025, è stata introdotta la conferma del docente di sostegno, con contratto a tempo determinato, su richiesta della famiglia, al fine di garantire la co ... tecnicadellascuola.it Supplenze docenti 2026: ecco come funzionerà l’algoritmo da GPS e la nomina dalle graduatorie di istituto [LO SPECIALE]Supplenze docenti 2026/27: la riapertura delle GPS, per primo inserimento, conferma, aggiornamento, cambio provincia, è strettamente correlato a quello degli incarichi. All'interno della domanda GPS i ... orizzontescuola.it La conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia sarà operativa anche per l'anno scolastico 2026/2027. La bozza dell'O.M. estende la misura ai supplenti non specializzati, garantendo la continuità didattica agli alunni con disabilità secondo il m - facebook.com facebook