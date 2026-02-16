Riciclaggio e operazioni finanziarie sospette | a Frosinone oltre 800 segnalazioni in un anno alla Banca d' Italia
A Frosinone, le autorità hanno inviato più di 800 segnalazioni di operazioni sospette alla Banca d’Italia in un solo anno, a causa di sospetti di riciclaggio e attività finanziarie illecite. Nel secondo semestre del 2025, le segnalazioni complessive hanno superato le 81mila, un record assoluto per l’Unità di Informazione Finanziaria. Molte di queste operazioni riguardano trasferimenti di denaro di importo elevato e movimenti bancari che non trovano spiegazioni chiare.
Nel 2025 in Ciociaria registrate 868 comunicazioni all’Unità di Informazione Finanziaria: in crescita i controlli su movimenti di denaro e flussi sospetti nel territorio provinciale Oltre 81mila segnalazioni di operazioni sospette nel solo secondo semestre del 2025. È il dato più alto mai registrato in un singolo semestre dall’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif), organismo istituito presso la Banca d'Italia per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro. Il numero – 81.000 e oltre – segna un incremento del 7,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Complessivamente, nell’intero 2025, le segnalazioni hanno raggiunto quota 162.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Riciclaggio e operazioni finanziarie sospette: a Latina oltre mille segnalazioni in un anno alla Banca d'Italia
A Latina, le autorità hanno ricevuto oltre mille denunce di riciclaggio e operazioni finanziarie sospette nel corso di un anno, evidenziando un aumento delle attività illecite nel territorio.
Rifiuti abbandonati, forlivesi in prima linea contro il degrado: oltre 800 segnalazioni sull'app RilfedeurLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Riciclaggio e operazioni finanziarie sospette: a Latina oltre mille segnalazioni in un anno alla Banca d'Italia; Treviso, frode fiscale e riciclaggio in manifattura tessile, sequestri a 5 imprenditori cinesi; Fatture false e riciclaggio, evasi 10 milioni: scattano i sequestri, cinque indagati; Fatture false per 76 milioni di euro: perquisite nove persone e tre società bresciane nel settore dei materiali ferrosi.
Riciclaggio e operazioni finanziarie sospette: a Latina oltre mille segnalazioni in un anno alla Banca d'ItaliaI dati del 2025 forniti dalla Uif, Unità di informazione finanziaria. I dati sono in aumento in tutta Italia ... latinatoday.it
BRESCIA RICICLAGGIO Brescia, due maxi operazioni della Guardia di Finanza contro il riciclaggioOltre 500 operazioni sospette per un ammontare di circa 1 milione di euro, e più di 9 milioni di euro trasferiti in contanti ... statoquotidiano.it
Contrasto al riciclaggio: individuate dalla Guardia di Finanza di Brescia oltre 500 operazioni illecite per un ammontare di circa un milione di euro e oltre 9 milioni di euro di somme trasferite in contanti sopra la soglia normativamente prevista. - facebook.com facebook