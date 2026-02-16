Riciclaggio e operazioni finanziarie sospette | a Frosinone oltre 800 segnalazioni in un anno alla Banca d' Italia

A Frosinone, le autorità hanno inviato più di 800 segnalazioni di operazioni sospette alla Banca d’Italia in un solo anno, a causa di sospetti di riciclaggio e attività finanziarie illecite. Nel secondo semestre del 2025, le segnalazioni complessive hanno superato le 81mila, un record assoluto per l’Unità di Informazione Finanziaria. Molte di queste operazioni riguardano trasferimenti di denaro di importo elevato e movimenti bancari che non trovano spiegazioni chiare.

Nel 2025 in Ciociaria registrate 868 comunicazioni all'Unità di Informazione Finanziaria: in crescita i controlli su movimenti di denaro e flussi sospetti nel territorio provinciale Oltre 81mila segnalazioni di operazioni sospette nel solo secondo semestre del 2025. È il dato più alto mai registrato in un singolo semestre dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif), organismo istituito presso la Banca d'Italia per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro. Il numero – 81.000 e oltre – segna un incremento del 7,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Complessivamente, nell'intero 2025, le segnalazioni hanno raggiunto quota 162.

A Latina, le autorità hanno ricevuto oltre mille denunce di riciclaggio e operazioni finanziarie sospette nel corso di un anno, evidenziando un aumento delle attività illecite nel territorio.

