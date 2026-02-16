Richiamato per aver detto ‘Free Palestine’ | la libertà di espressione ai tempi del genocidio

Febbraio 2026. Vanno in scena le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Un gruppo di tifosi israeliani entra in uno degli store ufficiali del grande evento sportivo. Sventola la bandiera di Israele. Di fronte a questa scena, Ali Mohamed Hassan, uno dei dipendenti, risponde con un semplice “Free Palestine”. Per qualcuno, però, un messaggio di sostegno all’autodeterminazione di un popolo sottoposto da due anni al dramma di un genocidio non deve poter esistere. Malgrado l’articolo 1 della legge 301970, vale a dire dello Statuto dei Lavoratori, statuisca che “i lavoratori . hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero”, si scatena una campagna contro il lavoratore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un dipendente dello store di Milano-Cortina ha gridato “Free Palestine” durante un confronto con alcuni tifosi israeliani, dopo aver ricevuto insulti e provocazioni.

La Corte d’Appello di Torino ha ordinato l’interruzione immediata del trattenimento dell’imam Mohamed Shahin al Centro di Caltanissetta, riconoscendo le sue dichiarazioni come espressione del diritto di opinione.

