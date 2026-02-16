Riccione investe sul benessere degli anziani | presentati i viaggi sociali in montagna

Riccione ha annunciato l’avvio di viaggi in montagna per gli anziani, puntando a migliorare il loro benessere e favorire incontri sociali. La città organizza quest’iniziativa con l’obiettivo di offrire momenti di svago e relax, coinvolgendo direttamente i residenti più avanti con gli anni. Mercoledì 18 febbraio, alle 15, si svolgerà un incontro presso la sede del Buon Vicinato “Il giardino del Paese Olmeda Athos”, in viale Lazio 10, vicino alla Biblioteca comunale. Durante l’appuntamento saranno illustrate le proposte di viaggio per il 2026, con particolare attenzione alle escurs

Il Comune e Auser illustrano le opportunità 2026 dedicate agli over 65, tra vacanze in montagna e iniziative contro solitudine e isolamento L’appuntamento è organizzato da Auser in collaborazione con il Comune di Riccione ed è rivolto ai cittadini over 65 residenti in città. All’incontro sarà presente anche l’assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli. Durante l’incontro saranno illustrate le proposte di soggiorno in località montane, con la presentazione dei pacchetti vacanza, dei servizi inclusi e dei dettagli organizzativi. Saranno inoltre forniti i contatti utili e le modalità di adesione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

A Porto Torres parte un nuovo progetto dedicato agli anziani.

Riccione avvia una nuova fase nell’educazione con la sperimentazione dei “Poli per l’infanzia 0-6”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.