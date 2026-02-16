Ricciardi WeWorld | Un’intera generazione nata e cresciuta dentro la guerra civile

Dalla Siria martoriata da quindici anni di guerra civile, tra macerie, povertà e generazioni cresciute sotto i bombardamenti, arriva la testimonianza del direttore di WeWorld per il paese Luca Ricciardi (in foto), operatore impegnato nei progetti educativi di WeWorld, attivo nel Paese dal 2011. Com'è oggi crescere e studiare in un contesto complesso come quello siriano? "La situazione è abbastanza devastante. Sono quindici anni di guerra civile, praticamente una generazione nata e cresciuta sotto la guerra. A Deir el-Zor, su ventinove quartieri, ventisei sono stati distrutti. I bambini hanno subito traumi pesanti, la povertà è molto alta e questo si riflette sull'accesso all' educazione, sulle strutture, sulla qualità dell'insegnamento".