Ricci uomo in più del Milan | prezioso per Allegri si trova bene con Modric E mercoledì …

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Samuele Ricci, classe 2001, centrocampista del Milan che, venerdì sera, a Pisa, ha fornito l'assist a Luka Modric per il gol della vittoria rossonera. Puntuale e decisivo dal suo ingresso in campo, Ricci - senza ombra di dubbio - sta disputando una buona prima stagione con la maglia del Milan, dopo l'acquisto, per 24,5 milioni di euro bonus inclusi, dal Torino nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Ogni qualvolta che a Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, viene chiesto un giudizio sul giocatore, il livornese ne loda l'applicazione e l'intelligenza tattica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
