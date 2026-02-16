Samuele Ricci, che gioca nel Milan, ha aiutato la squadra con le sue prestazioni e ha stretto un buon rapporto con Modric. Questa settimana, il centrocampista si prepara alla partita di mercoledì, mentre Allegri lo tiene d’occhio come elemento importante. Ricci si sente a suo agio nel club e si impegna ogni giorno per migliorare.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Samuele Ricci, classe 2001, centrocampista del Milan che, venerdì sera, a Pisa, ha fornito l'assist a Luka Modric per il gol della vittoria rossonera. Puntuale e decisivo dal suo ingresso in campo, Ricci - senza ombra di dubbio - sta disputando una buona prima stagione con la maglia del Milan, dopo l'acquisto, per 24,5 milioni di euro bonus inclusi, dal Torino nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Ogni qualvolta che a Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, viene chiesto un giudizio sul giocatore, il livornese ne loda l'applicazione e l'intelligenza tattica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ricci, uomo in più del Milan: prezioso per Allegri, si trova bene con Modric. E mercoledì …

Ricci, protagonista della partita contro il Como, ha conquistato la fiducia di Pioli grazie alla sua presenza in campo e al supporto di Modric.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.