Riccardo Polizzy Carbonelli il Roberto Ferri di Un posto al sole | La felicità è sapersi accontentare
C’è un letto al centro della scena. Due cuscini, una coperta, qualche ruga nel lenzuolo. E una vita intera da ripassare. Un letto per due non è solo uno spettacolo: è un viaggio dentro l’amore lungo 35 anni, coniugato nei silenzi, nelle liti e in quelle tenerezze che resistono al tempo. Riccardo Polizzy Carbonelli lo porta in scena con Marina Lorenzi, sua compagna anche nella vita. Ed è proprio in questa zona fragile, dove palco e quotidiano si sfiorano, che nasce qualcosa di raro: la verità. Sì, perché a differenza del glaciale Roberto Ferri che da oltre vent’anni interpreta in Un posto al sole, Riccardo Polizzy Carbonelli non ha bisogno di maschere. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Un posto al sole marina sfida la famiglia per Roberto Ferri
Un Posto Al Sole Anticipazioni Marzo: Roberto Ferri sconvolto dall’incidente di Greta!Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Un Posto al Sole, le anticipazioni di martedì 10 febbraio: Stella adesso vuole andare a fondo; Un Posto al Sole, le anticipazioni del 9 febbraio: Sabbiese ci ricasca; Tensions Rise in Un Posto al Sole: Love, Betrayal, and Rivalries; Un posto al sole, anticipazioni 9 febbraio 2026: Eduardo esaltato dopo il furto!.
Marina Lorenzi, moglie Riccardo Polizzy Carbonelli: Il dolore lo ha cambiato/ Prima di stare con me…A La Volta Buona si raccontano Riccardo Polizzy Carbonelli e sua moglie Marina Lorenzi: uniti sia nella professione che nel quotidiano. Insieme sul set e nella vita, Riccardo Polizzy e la moglie ... ilsussidiario.net
Un posto al sole, le anticipazioni: una drammatica emergenzaEcco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda al 16 al 20 febbraio su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) ... sorrisi.com
UN LETTO PER DUE CON RICCARDO POLIZZY CARBONELLI E MARINA LORENZI IL 31 GENNAIO E IL 1 FEBBRAIO AL TEATRO CIAK! Un’opera che emoziona, fa sorridere e commuove. Assolutamente da non perdere! Tato Russo racconta, con ironi - facebook.com facebook