C’è un letto al centro della scena. Due cuscini, una coperta, qualche ruga nel lenzuolo. E una vita intera da ripassare. Un letto per due non è solo uno spettacolo: è un viaggio dentro l’amore lungo 35 anni, coniugato nei silenzi, nelle liti e in quelle tenerezze che resistono al tempo. Riccardo Polizzy Carbonelli lo porta in scena con Marina Lorenzi, sua compagna anche nella vita. Ed è proprio in questa zona fragile, dove palco e quotidiano si sfiorano, che nasce qualcosa di raro: la verità. Sì, perché a differenza del glaciale Roberto Ferri che da oltre vent’anni interpreta in Un posto al sole, Riccardo Polizzy Carbonelli non ha bisogno di maschere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Riccardo Polizzy Carbonelli, il Roberto Ferri di Un posto al sole: “La felicità è sapersi accontentare”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.