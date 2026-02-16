Rey Fenix riceve una proposta per lasciare la WWE

Rey Fenix ha ricevuto un’offerta per lasciare la WWE, dopo che alcune fonti hanno rivelato che il wrestler messicano sta valutando nuove possibilità. Nei giorni scorsi, si sono intensificate le voci su un potenziale passaggio in altre federazioni, alimentando le speranze dei tifosi di vederlo in azione altrove. Di recente, Fenix ha pubblicato sui social immagini che suggeriscono un cambiamento imminente nella sua carriera.

Due nomi di rilievo nel panorama del wrestling internazionale hanno riacceso l’interesse dei fan con segnali concreti di una possibile collaborazione futura. Andrade e Rey Fenix, pur non essendo più in coppia fissa, hanno acceso new buzz pubblicando messaggi che sembrano aprire a una partnership di grande impatto nel circuito delle competizioni a due. L’interazione avvenuta sui social il 16 febbraio ha riportato al centro dell’attenzione l’ipotesi di un ritorno insieme, al di fuori dei confini di qualunque roster specifico. La dinamica tra i due è stata descritta in passato come particolarmente positiva, con dichiarazioni che hanno sottolineato rapporto professionale e amicizia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Rey Fenix riceve una proposta per lasciare la WWE WWE: Cody Rhodes ammette che lasciare AEW per WWE è stata la scommessa più grande della sua carriera Cody Rhodes ammette che tornare in WWE dopo aver lasciato l'AEW è stata la scommessa più grande della sua carriera. La Promessa anticipazioni 26 novembre: Manuel riceve una proposta di lavoro. Lui e Jana lasceranno la tenuta?