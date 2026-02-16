Restrizioni sideloading google perché hanno senso

Google ha deciso di rendere più difficile lo sideloading su Android, probabilmente per limitare i rischi di sicurezza. La società ha proposto una modifica che richiede passaggi aggiuntivi per installare app da fonti non ufficiali, senza eliminare completamente questa possibilità. La novità riguarda un percorso di installazione più complesso, volto a controllare meglio le app di origine sconosciuta.

Questo testo analizza la proposta di Google di modificare lo sideloading su Android, introducendo un percorso di installazione più complesso senza eliminare la possibilità di ottenere app da sorgenti non ufficiali. L’obiettivo principale è aumentare la sicurezza degli utenti contrastando gli attacchi basati su APK, mantenendo al contempo aperta la filosofia di libertà della piattaforma. sideloading su android: evoluzione, rischi e interventi. Google intende introdurre un flusso ad alta frizione per le installazioni provenienti da sorgenti non verificate, rinunciando all’idea di un ban assoluto dello sideloading. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

