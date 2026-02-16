Replica La Promessa in streaming puntata 16 febbraio 2026 | Video Mediaset

Il 16 febbraio 2026, la soap spagnola La Promessa torna in onda su Mediaset, dopo aver attirato l’attenzione di molti telespettatori. In questa puntata, Pia tenta di allontanarsi da Rufino, che sospetta qualcosa, e nel tentativo di scappare lascia cadere un fazzoletto con lo stemma della soap. Rufino si accorge subito dell’oggetto e lo raccoglie, iniziando così a sospettare maggiormente di Pia.

Nella puntata odierna Pia cerca di sfuggire ai sospetti di Rufino, ma prima di andarsene perde un fazzoletto con lo stemma de la Promessa e Rufino lo raccoglie. Questo getta Pia e Curro nella preoccupazione.

