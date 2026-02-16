Replica La Promessa in streaming puntata 16 febbraio 2026 | Video Mediaset
Il 16 febbraio 2026, la soap spagnola La Promessa torna in onda su Mediaset, dopo aver attirato l’attenzione di molti telespettatori. In questa puntata, Pia tenta di allontanarsi da Rufino, che sospetta qualcosa, e nel tentativo di scappare lascia cadere un fazzoletto con lo stemma della soap. Rufino si accorge subito dell’oggetto e lo raccoglie, iniziando così a sospettare maggiormente di Pia.
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 16 febbraio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Pia cerca di sfuggire ai sospetti di Rufino, ma prima di andarsene perde un fazzoletto con lo stemma de la Promessa e Rufino lo raccoglie. Questo getta Pia e Curro nella preoccupazione. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Replica La Promessa in streaming puntata 16 gennaio 2026 | Video Mediaset
Oggi, venerdì 16 gennaio 2026, torna in streaming su Mediaset una nuova puntata di La Promessa.
Replica La Promessa in streaming puntata 1° febbraio 2026 | Video Mediaset
Questa domenica 1° febbraio 2026, i fan di
