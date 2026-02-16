Religione cattolica quando e come i docenti di classe possono insegnarla | riepilogo normativo
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha divulgato un aggiornamento sulla normativa che regola l’insegnamento della Religione cattolica, a causa delle recenti richieste di chiarimenti da parte di molti docenti. La nota spiega in modo semplice come i professori possano offrire questa materia durante il prossimo anno scolastico e quali condizioni devono rispettare. In particolare, viene indicato che gli insegnanti devono esprimere la loro disponibilità attraverso una modulistica specifica, consegnata entro una certa scadenza.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha pubblicato una nota di riepilogo della normativa relativa alla disponibilità all’insegnamento della Religione cattolica da parte degli insegnanti di classe o di sezione per l’anno scolastico 202627. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Religione cattolica, l’adesione tocca l’80% e la Cei si rivolge agli studenti: “Non lasciate fuori i dubbi, portate in classe le vostre ribellioni”
Con l’adesione dell’80% degli studenti, la Cei sottolinea l’importanza dell’ora di religione come spazio di confronto e crescita.
