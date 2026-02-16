Reggio ha bisogno di credibilità non di opere faraoniche le considerazioni di Tuccio

Luigi Tuccio, avvocato e membro del Polo Civico, ha criticato le grandi opere a Reggio Calabria, affermando che la città ha bisogno di credibilità più che di progetti spettacolari. Durante un evento a Palazzo Campanella, in occasione della presentazione dei “10 passi per Reggio” sostenuti da Forza Italia, Tuccio ha sottolineato che il vero problema della città riguarda la qualità della leadership politica. Aggiungendo un esempio concreto, ha ricordato che molte promesse di interventi milionari non si sono mai concretizzate, lasciando i cittadini delusi.

Sul programma dei 10 passi per Reggio presentato da Forza Italia l'esponente del Polo Civico richiama la politica alla responsabilità: "Prima i servizi e la qualità della classe dirigente, poi i grandi progetti" Nel dibattito politico cittadino torna centrale il tema della qualità della classe dirigente. A riaccendere il confronto è stato l'avvocato Luigi Tuccio, esponente del Polo Civico, intervenuto a margine della presentazione dei "10 passi per Reggio", promossi da Forza Italia a Palazzo Campanella. "L'assenza di una guida definita e di una gerarchia di priorità condivise rischierebbe, secondo l'esponente civico, di trasformare l'ambizione in narrazione".