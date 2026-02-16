Reggio Emilia | weekend per famiglie tra Carnevale cinema e corsi creativi per bambini
A Reggio Emilia, il weekend si riempie di attività per le famiglie a causa delle festività di Carnevale. Le strade si colorano di carri allegorici e maschere, mentre nelle sale cinematografiche si proiettano film pensati per i bambini. Inoltre, i più piccoli possono partecipare a laboratori di disegno e artigianato nei centri culturali della città.
Reggio Emilia si anima di storie e colori: un fine settimana dedicato ai più piccoli tra Carnevale, cinema e laboratori creativi. Reggio Emilia offre un ricco calendario di eventi per famiglie e bambini nel weekend del 16 febbraio 2026. Tra letture animate, laboratori creativi, proiezioni cinematografiche e corsi di lingua inglese, la città si prepara a un fine settimana all’insegna della cultura e del divertimento, con un particolare sul periodo carnevalesco. “Carnevale di storie” in biblioteca e laboratori creativi. La Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra, in via Rivoluzione d’Ottobre, ospita oggi, 16 febbraio, alle 16:45, l’evento “Carnevale di storie”.🔗 Leggi su Ameve.eu
Carnevale a Ceriano Laghetto: bambini a scuola di circo con giocoleria e laboratori creativi gratuiti.
Ceriano Laghetto si prepara a un Carnevale di abilità: un circo di creatività per i bambini.
Biagio Izzo, San Valentino e Carnevale: cosa fare nel weekend a Reggio Calabria
Questo fine settimana a Reggio Calabria si prospetta ricco di eventi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
