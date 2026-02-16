Referendum sulla giustizia il ministero chiede all’Anm l’elenco dei donatori del comitato del No
Il ministero della Giustizia ha richiesto all’Associazione nazionale magistrati (Anm) l’elenco dei donatori del Comitato 'Giusto dire No' il 20 marzo, a causa di sospetti di conflitto di interessi. La richiesta nasce dal timore che alcuni magistrati in servizio, iscritti all’Anm, possano aver ricevuto finanziamenti da privati cittadini sostenitori del fronte del No. Il documento firmato dal capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi evidenzia la necessità di trasparenza, puntando a chiarire la provenienza dei fondi e a scongiurare eventuali influenze indebite. La questione ha acceso un dibatt
Prosegue lo scontro attorno al referendum del 22 e 23 marzo. Il ministero della Giustizia, tramite un documento firmato dal capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi e inviato al presidente Cesare Parodi, ha chiesto all’ Associazione nazionale magistrati «di rendere noto alla collettività, nell’ottica di piena trasparenza gli eventuali finanziamenti ricevuti dal Comitato ‘Giusto dire No’ da parte di privati cittadini », evidenziando «un potenziale conflitto» tra togati «in servizio iscritti all’Anm e privati sostenitori che finirebbero per praticare una forma di finanziamento indiretto» all’organismo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
“Chi finanzia il Comitato per il No?”. Il ministero della Giustizia chiede l'elenco dei donatori all’Anm
Il ministero della Giustizia ha richiesto all’Anm l’elenco dei donatori del Comitato per il No, dopo aver scoperto che alcune associazioni legate ai magistrati hanno raccolto fondi per sostenere la campagna.
Referendum sulla giustizia: il Ministero chiede trasparenza all’Anm sui fondi del Comitato per il No
Il Ministero della Giustizia ha chiesto chiarimenti all’Anm sui finanziamenti del Comitato per il No, dopo aver scoperto che oltre 200 mila euro sono stati destinati alla campagna referendaria.
1 DICEMBRE 2025 - REFERENDUM GIUSTIZIA, A BARI IL COMITATO PER IL NO
Argomenti discussi: Riforma costituzionale della giustizia: cambia il quesito; Referendum sulla Giustizia: entra in vigore la Par condicio; Guida al referendum costituzionale sulla giustizia; Il sondaggio di Pagnoncelli | Referendum sulla Giustizia, il risultato oggi è in bilico e l'affluenza sarà decisiva. Con la partecipazione al 46% favorito il Sì.
referendum sulla giustizia: guida ai contenuti e alle posizioni politicheUna panoramica completa sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo: contenuti della riforma, impatto sul Csm, ruolo dell'Alta Corte disciplinare e dinamiche politiche della campagna referendaria. notizie.it
Referendum Giustizia, ultimi sondaggi: il No rimonta ed esito sempre più incertoNel referendum sulla Giustizia la differenza la farà l’affluenza: il poco interesse spinge il NO mentre una corsa alle urne premierebbe il SÌ ... quifinanza.it
Non si placa la polemica attorno al referendum giustizia - facebook.com facebook
#Referendum giustizia: nessuna indicazione di voto dalla Cei, ma un criterio per scegliere x.com