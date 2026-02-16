Referendum sulla giustizia il ministero chiede all’Anm l’elenco dei donatori del comitato del No

Il ministero della Giustizia ha richiesto all’Associazione nazionale magistrati (Anm) l’elenco dei donatori del Comitato 'Giusto dire No' il 20 marzo, a causa di sospetti di conflitto di interessi. La richiesta nasce dal timore che alcuni magistrati in servizio, iscritti all’Anm, possano aver ricevuto finanziamenti da privati cittadini sostenitori del fronte del No. Il documento firmato dal capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi evidenzia la necessità di trasparenza, puntando a chiarire la provenienza dei fondi e a scongiurare eventuali influenze indebite. La questione ha acceso un dibatt

Prosegue lo scontro attorno al referendum del 22 e 23 marzo. Il ministero della Giustizia, tramite un documento firmato dal capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi e inviato al presidente Cesare Parodi, ha chiesto all’ Associazione nazionale magistrati «di rendere noto alla collettività, nell’ottica di piena trasparenza gli eventuali finanziamenti ricevuti dal Comitato ‘Giusto dire No’ da parte di privati cittadini », evidenziando «un potenziale conflitto» tra togati «in servizio iscritti all’Anm e privati sostenitori che finirebbero per praticare una forma di finanziamento indiretto» all’organismo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

1 DICEMBRE 2025 - REFERENDUM GIUSTIZIA, A BARI IL COMITATO PER IL NO

