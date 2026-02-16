Referendum | Serracchiani ' grave intimidazione a Comitato no Nordio chiarisca'

Il nome di Francesco Serracchiani compare in risposta alle recenti accuse, dopo che si è diffuso che il capo di gabinetto di Nordio avrebbe chiesto all'Anm l'elenco dei donatori del comitato per il No. Questa richiesta, secondo Serracchiani, rappresenta un atto molto grave e dimostra il nervosismo del governo. Un dettaglio concreto riguarda la presunta richiesta arrivata via email, che avrebbe sollevato molte preoccupazioni tra gli avvocati e i rappresentanti dell’associazione.

Roma, 16 feb (Adnkronos) - "Le notizie riportate da alcuni media circa la richiesta della capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio all'Associazione Nazionale Magistrati di avere l'elenco di chi ha fatto donazioni al comitato per il No al referendum costituzionale è un atto molto grave che tradisce il nervosismo che si respira nei palazzi del Governo. Un segnale che sa tanto di liste di proscrizione e di cui è difficile comprendere le ragioni". Così la deputata democratica, responsabile nazionale giustizia del Pd, Debora Serracchiani. "Si mette in discussione la libertà di partecipazione e si alimenta un clima di pressione nei confronti della magistratura e dei cittadini che voteranno NO. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum: Serracchiani, 'grave intimidazione a Comitato no, Nordio chiarisca' Referendum: Serracchiani, 'per Nordio Parlamento sacro? Riforma mai discussa' Carlo Nordio continua a lanciare frecciate ai politici e alle riforme mai discusse, secondo quanto dice la senatrice Serracchiani. Nordio, Serracchiani e la P2 Il 22 gennaio 2026 a Firenze, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha presentato in Parlamento la relazione sullo stato della giustizia in Italia nel 2025. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Referendum: Serracchiani, 'grave intimidazione a Comitato no, Nordio chiarisca'Roma, 16 feb (Adnkronos) - Le notizie riportate da alcuni media circa la richiesta della capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio all'Associazione Nazionale Magistrati di avere l'elenco di chi ha ... iltempo.it Referendum Giustizia, Sisto (FI): Votare a inizio marzo è conforme alla legge. Il Csx attacca: È una grave forzaturaVotare a inizio marzo per il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati è perfettamente conforme alla legge: non c'è alcun motivo per non farlo. Non sarebbe affatto una forzatura, ma ... affaritaliani.it Leggi l'articolo - Serracchiani a Biella, visita al carcere e NO al referendum: “È una riforma che non riguarda la giustizia” - facebook.com facebook Referendum, incontro con Debora Serracchiani a Parma x.com