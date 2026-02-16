Il Ministero ha scritto all’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) per segnalare una possibile forma di finanziamento indiretto proveniente dal Comitato del No. Un parlamentare ha spiegato che si tratta di un

Parodi spiega che sul sito del Comitato “è riportata in modo trasparente ogni cosa, compreso lo Statuto” e “se però necessitasse di informazioni più puntuali, che io non posseggo, non posso che rimandarla ai rappresentanti del Comitato. Annoto solo che la sua richiesta di rendere pubblici dati di privati cittadini ritengo sia contrario alle salvaguardia della loro privacy”. SERRACCHIANI – La deputata Pd Debora Serracchiani ha diffuso una nota nella quale ha scritto: “Le notizie riportate da alcuni media circa la richiesta della capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio all’Associazione Nazionale Magistrati di avere l’elenco di chi ha fatto donazioni al comitato per il No al referendum costituzionale è un atto molto grave che tradisce il nervosismo che si respira nei palazzi del Governo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Referendum, lettera del Ministero all’Anm: “Ipotesi di finanziamento indiretto con il Comitato del no”. La replica

Il ministro della Giustizia ha scritto all'Associazione Nazionale Magistrati per discutere di un possibile finanziamento indiretto tramite il Comitato del No, secondo quanto riferito da un parlamentare.

Il ministero della Giustizia ha richiesto all’Associazione nazionale magistrati (Anm) di fornire i nomi dei finanziatori privati del Comitato per il “no”, dopo aver sospettato che alcune risorse provengano da fonti sconosciute.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.