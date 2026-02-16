Referendum il comitato Sì Separa | Malagiustizia un problema reale di equità a danno dei cittadini
Il comitato “Sì Separa” denuncia che la cattiva gestione dei processi giudiziari ha causato ingiustizie concrete ai cittadini italiani. Per esempio, molte persone devono attendere anni prima di vedere una sentenza definitiva, rischiando di perdere opportunità o di subire ingiustizie. Il gruppo sottolinea che questa situazione non riguarda solo i ritardi, ma anche disparità di trattamento tra chi può permettersi avvocati costosi e chi no. In questo modo, le disuguaglianze si riflettono anche nel sistema giudiziario.
"Come Comitato "Si Separa" vogliamo richiamare l’attenzione su un dato che troppo spesso viene rimosso dal dibattito pubblico: in Italia esiste un problema reale di equità nella giustizia a danno dei cittadini.Dal 1992 alla fine del 2024 lo Stato ha riconosciuto e indennizzato oltre 30 mila casi.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Referendum, Nicola Gratteri: “Con questa riforma il Pm sarà più forte, a danno del 90% dei cittadini”
Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, si dice preoccupato per la riforma che si sta discutendo in Parlamento.
Referendum, si presenta il comitato per il "sì": "Una riforma importante per tutti i cittadini"
Sabato mattina, al bar Margó di Cesena, si è svolta la presentazione ufficiale del Comitato per ilLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Comitato Camere Penali per il SI; No, le date del referendum non cambieranno; VOTA SÌ AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA; Referendum Giustizia, Mattarella firma Dpr su nuovo quesito: la data resta il 22-23 marzo.
Referendum sulla riforma della giustizia, a Napoli nasce il comitato Si CambiaNasce il comitato per le Riforme – Sì Cambia di Napoli, promotore di una campagna di informazione e approfondimento in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia. Il comitat ... ildenaro.it
Referendum, la Camera Penale aderente al Comitato per il Sì organizza incontro aperto ai cittadiniLa Camera Penale di Rieti, aderente al Comitato per il Sì dell’Unione delle Camere Penali Italiane, organizza per il giorno 25 febbraio alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare della Provincia di ... rietinvetrina.it
Giovanni Bachelet, Presidente del comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale”: “Nell’articolo 104 della Costituzione italiana continua a esserci scritto che l’ordine giudiziario è autonomo e indipendente da ogni altro potere. Tuttavia, non bas x.com
Referendum, la Camera Penale aderente al Comitato per il Sì organizza incontro aperto ai cittadini - facebook.com facebook