Referendum giustizia in arrivo in città due big del governo | i ministri Nordio e Tajani

Il ministro Nordio e il ministro Tajani arriveranno a Forlì per sostenere il referendum sulla riforma della magistratura, che si terrà il 22-23 marzo. La visita si svolge proprio mentre la città si prepara a votare e si discute molto di questa proposta. I due ministri parteciperanno a incontri pubblici e incontri con i cittadini, portando avanti la loro campagna elettorale.

Forlì crocevia dei big del governo di centro-destra in questa fase di campagna elettorale sul referendum costituzionale relativo alla riforma della magistratura, che si terrà tra poco più di un mese, il 22-23 marzo prossimi. Entrambi schierati sul fronte del Sì alla riforma arrivano a stretto giro l'uno dall'altro il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. In campo direttamente sul referendum sarà l'incontro con Nordio. Si terrà sabato 21 febbraio alle 16.30, nel Salone comunale di Forlì in piazza Saffi 8, l'incontro dal titolo "Per la riforma della Giustizia vota sì".