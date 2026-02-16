Il referendum sulla giustizia ha suscitato una forte presa di posizione da parte degli studenti di don Milani, che si schierano per il No. La loro scelta nasce dalla convinzione che la riforma vada contro la Costituzione, considerata da loro sacra come la protezione dei diritti fondamentali. Ricordando il processo a don Lorenzo Milani, avvenuto 60 anni fa, il 15 febbraio 1966, i giovani sottolineano come anche allora si difendevano principi che ritenevano intangibili, come l’obiezione di coscienza e la pace. La questione attuale diventa così un richiamo alle battaglie di un tempo, con

Sessanta anni fa, il 15 febbraio del 1966, don Lorenzo Milani (foto) venne processato per la lettera ai cappellani militari contro tutte le guerre e in difesa dell’obiezione di coscienza e con lui il direttore di Rinascita, Luca Pavolini, che l’aveva pubblicata. I due furono assolti in primo grado, ma condannati poi in appello nell’ottobre del 1967. Nel frattempo però don Milani era morto, ma per lo Stato rimase il “reo”. Il processo fu rapido: la lettera contro i cappellani era stata scritta un anno prima e don Milani finì subito alla sbarra. Pur malatissimo (morirà circa un anno dopo, il 26 giugno 1967), il priore di Barbiana non fece nulla per rinviare il processo, tanto era il rispetto che nutriva, ricordano i suoi ex allievi, per la giustizia e per la magistratura (tra i suoi amici più cari Gian Paolo Meucci, Silvio Ramat e Beniamino Deidda). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum giustizia, gli allievi di don Milani per il No: “Riforma contro la Costituzione, per lui era sacra”

Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni, tra cui quella di Landini, che ha espresso preoccupazione riguardo alla riforma proposta dal governo.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha ribadito che la riforma del sistema giudiziario non mira a colpire alcuna parte, ma rappresenta un intervento volto a migliorare l’efficienza del settore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.