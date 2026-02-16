Referendum Giustizia 32 firme genovesi per il No | Senza fanatismi una scelta razionale

A Genova, 32 membri della società civile hanno firmato un appello contro il referendum sulla giustizia, sostenendo che si tratta di una scelta razionale e priva di fanatismi. Tra i firmatari ci sono accademici, professionisti, artisti, imprenditori ed ex amministratori, che chiedono di votare No alle prossime consultazioni del 22 e 23 marzo. La loro decisione nasce dalla convinzione che le modifiche proposte rischiano di compromettere l’equilibrio del sistema giudiziario. Per esempio, alcuni hanno sottolineato come alcune riforme potrebbero rallentare i processi o ridurre la trasparenza.

Trentadue esponenti della società civile genovese - tra accademici, professionisti, artisti, imprenditori ed ex amministratori - hanno sottoscritto un appello per il Nn al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Il documento, intitolato "Senza fanatismi: cittadini genovesi per il No al Referendum Giustizia", sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 18 febbraio alle ore 11 nella sede dell'associazione Le Radici e le Ali, in via dei Giustiniani 124. All'incontro parteciperanno alcuni dei firmatari, che illustreranno le ragioni della loro posizione. L'appello resta aperto a ulteriori adesioni, da comunicare all'indirizzo e-mail lebuoneragioni@libero.