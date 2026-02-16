Forza Italia ha deciso di usare il fantacalcio per coinvolgere i giovani nel dibattito sul referendum sulla giustizia. La scelta nasce dalla volontà di attirare l’attenzione di un pubblico che passa molto tempo sui social e sui giochi online. In questo modo, il partito spera di far conoscere meglio le proprie posizioni anche ai ragazzi che normalmente non seguono le campagne politiche tradizionali. Intanto, sui social si sono scatenate discussioni tra appassionati di fantacalcio e fan di altri giochi come il curling.

AGI - Forza Italia sceglie il fantacalcio per parlare ai più giovani e sostenere il referendum sulla giustizia. L’iniziativa arriva dalla Campania, dove i giovani azzurri hanno realizzato uno spot diffuso sui social che, nelle prime ore di circolazione, ha raggiunto circa 100mila visualizzazioni. L’obiettivo dichiarato è intercettare la platea dei circa tre milioni di appassionati del gioco online, utilizzando un linguaggio immediato e riconoscibile. Il video si apre all’interno di un’abitazione. Un uomo, in maglietta da calcio, compone la propria formazione sullo smartphone. Il nome della squadra è “ Real Travaglio ”, con un riferimento esplicito al giornalista Marco Travaglio, tra le voci schierate per il “no”. 🔗 Leggi su Agi.it

Referendum, derby social tra fantacalcio e curling

Il duo di campioni olimpici Marianna e Luca, noti per le loro medaglie di curling, sono finiti al centro di una polemica online dopo un video condiviso dal Partito Democratico.

Il curling, uno sport nato in Scozia nel XVI secolo, sta vivendo una svolta in Italia.

