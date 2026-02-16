Referendum derby social tra fantacalcio e curling

Forza Italia ha deciso di usare il fantacalcio per coinvolgere i giovani nel dibattito sul referendum sulla giustizia. La scelta nasce dalla volontà di attirare l’attenzione di un pubblico che passa molto tempo sui social e sui giochi online. In questo modo, il partito spera di far conoscere meglio le proprie posizioni anche ai ragazzi che normalmente non seguono le campagne politiche tradizionali. Intanto, sui social si sono scatenate discussioni tra appassionati di fantacalcio e fan di altri giochi come il curling.

AGI - Forza Italia  sceglie il  fantacalcio  per parlare ai più  giovani  e sostenere il  referendum sulla giustizia. L’iniziativa arriva dalla Campania, dove i  giovani azzurri  hanno realizzato uno  spot diffuso sui social  che, nelle prime ore di circolazione, ha raggiunto circa  100mila visualizzazioni. L’obiettivo dichiarato è intercettare la platea dei circa  tre milioni di appassionati del gioco online, utilizzando un linguaggio immediato e riconoscibile. Il video si apre all’interno di un’abitazione. Un uomo, in maglietta da calcio, compone la propria formazione sullo smartphone. Il nome della squadra è “ Real Travaglio ”, con un riferimento esplicito al giornalista Marco Travaglio, tra le voci schierate per il “no”. 🔗 Leggi su Agi.it

Argomenti discussi: Referendum. La politica che gioca, il Paese che perde; Referendum, il Pd rimuove il video con gli atleti di curling Constantini e Mosaner: Nessuna intenzione di strumentalizzare; Referendum sul Governo.

