Il ministro Nordio è finito al centro di una polemica durante la campagna referendaria, a causa di alcune sue dichiarazioni che hanno suscitato reazioni forti. La discussione si accende mentre i politici si preparano a votare, e molti commentano le sue parole come un colpo di scena inatteso. In piazza, alcuni cittadini si sono fermati a commentare le tensioni tra le diverse fazioni.

Nella campagna referendaria ogni schieramento sembra avere la sua arma segreta: letale, ma spesso involontaria. Se il fronte del No si sta ancora leccando le ferite per l’autogol di Nicola Gratteri, a pareggiare i conti ci pensa il Guardasigilli. In un’intervista incendiaria al Mattino di Padova, Carlo Nordio attacca le correnti della magistratura senza mezzi termini. Il sorteggio per il CSM? L’unica via per scardinare "il meccanismo para-mafioso e il verminaio correntizio". La diagnosi del ministro è spietata: parla di una "consorteria autoreferenziale" dove il magistrato che finisce davanti alla disciplinare "può trovarci chi gli ha chiesto il voto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Referendum, bufera su Nordio

Il ministro della Giustizia Nordio ha criticato duramente il sistema di elezione del Csm, definendolo “para mafioso”, e ha sostenuto che il sorteggio potrebbe eliminarlo.

Il procuratore Nicola Gratteri ha scatenato una bufera politica con le sue dichiarazioni sul referendum, accusando i sostenitori del sì di essere “massoni deviati, imputati e indagati”, parole che hanno suscitato dure reazioni da parte del centrodestra.

SI AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA! #referendum #marzo #voto #giorgiameloni #nordio #giustizia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.