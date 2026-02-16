A Milano, i preservativi distribuiti durante i Giochi Olimpici hanno superato ogni aspettativa, mentre i biglietti per l’evento non sono stati venduti in modo rapido. La causa di questa differenza sta nella grande domanda di preservativi tra gli atleti e i visitatori, che hanno apprezzato la disponibilità di questi prodotti nelle diverse aree del Villaggio Olimpico e nelle altre strutture.

Se i biglietti di Milano Cortina 2026 non sono andati esattamente a ruba, lo stesso non si può dire per i preservativi distribuiti al Villaggio Olimpico e nelle altre “venues” dei Giochi. Scorte già finite quando siamo a metà del programma. Numeri alla mano, “ne sono stati utilizzati 10 mila da 2.800 atleti”, ha spiegatto Mark Adams, portavoce del Cio. Ecco, che siano stati effettivamente utilizzati è più che altro un augurio, mentre è pura media di Trilussa dire che tutti gli olimpionici ne abbiano beneficiato. A falsare i calcoli, inoltre, il fatto che fossero gratis, come gadget da portare a casa e regalare agli amici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Record olimpico

L’attesa per Roma-Milan si fa sempre più intensa, con l’Olimpico che si avvicina a un nuovo sold out.

La partecipazione di Giada, giovane atleta napoletana, ai Giochi Olimpici di Torino 2006 rappresenta un esempio di crescita e perseveranza nello sport italiano.

La verità dietro l’oro #olimpico

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.