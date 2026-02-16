Recensioni del terzo tipo Dj Mitch | Quello che sto mangiando è davvero all’altezza dell’immagine?

Dj Mitch, il noto speaker di Radio 105 e ex Iena, si trova ora a giudicare piatti insoliti in “Recensioni del terzo tipo” su Food Network, dopo aver condiviso sui social le sue prime impressioni su una pizza con ingredienti inaspettati.

Dj Mitch (Giovanni Mencarelli), voce storica di Radio 105 e volto televisivo (ex Iena) è su Food Network con Recensioni del terzo tipo. In tutte le puntate, Dj Mitch è stato affiancato da uno chef o un esperto del settore; tra gli altri lo chef Daniele Rossi, per offrire un’analisi tecnica e immediata dei piatti e dell’esperienza complessiva, indagando sui locali più chiacchierati del web. Nella puntata del 20 febbraio, dal titolo L’abito fa il ristorante?, nell’era dei social, un locale esteticamente curato garantisce anche qualità gastronomica? Mitch e Matteo Torretta confrontano ristoranti “instagrammabili” con locali dall’aspetto più essenziale per scoprire dove prevale la sostanza. 🔗 Leggi su Dilei.it

