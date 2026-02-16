Reati ambientali e lavoro nero | sequestrata area di stoccaggio in un’azienda di logistica
Una donna di 61 anni, amministratrice delegata di un’azienda di trasporti, ha ricevuto un avviso di garanzia dopo il sequestro di un’area di stoccaggio. La decisione è arrivata a causa di reati ambientali e di lavoro nero riscontrati durante controlli congiunti tra i carabinieri forestali, la Guardia di Finanza e l’Ispettorato del lavoro. Gli uomini in divisa hanno scoperto che l’azienda utilizzava un’area non autorizzata per lo stoccaggio di materiali e impiegava lavoratori in condizioni irregolari. La zona sequestrata si trova in una zona industriale vicino a una grande città,
Nell'ambito di attività di controllo finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, contrasto al lavoro sommerso e sicurezza sui luoghi di lavoro, i militari del Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale, unitamente ai Nuclei locali, in sinergia con la linea territoriale, con la Guardia di Finanza e con l'ausilio del personale dell'Ispettorato del lavoro, hanno deferito, in stato di libertà, una donna di 61 anni, in qualità di Amministratrice Delegata di una società che opera nei settori dei trasporti e della logistica. Nello specifico, gli operanti hanno accertato che in un piazzale esterno dell'azienda erano depositati in modo incontrollato, da più di un anno, circa 150 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da numerose batterie esaurite, oli esausti, motori e pneumatici fuori uso, nonché rottami ferrosi di vario genere.
La Polizia Municipale di Bellizzi ha messo sotto sequestro un’area nella zona industriale dove l’azienda aveva accumulato rifiuti pericolosi.
