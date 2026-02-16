Rayo umilia l’Atlético | una sconfitta meritata per i Colchoneros

Il Rayo Vallecano ha battuto l’Atlético Madrid con un punteggio netto, dimostrando di essere superiore sul campo. La squadra di Vallecas ha sfruttato le occasioni create fin dai primi minuti, mettendo sotto pressione i Colchoneros che sono apparsi disorientati. La partita si è conclusa con un risultato che rispecchia l’andamento della sfida, confermando la vittoria meritata dei padroni di casa.

Rayo Vallecano domina l'Atletico Madrid in una sfida avvincente. Nella giornata di domenica, il Rayo Vallecano ha stupito tutti, infliggendo un netto 3-0 all'Atletico Madrid nella partita di La Liga. Il risultato del match rappresenta una forte affermazione della squadra di casa, che ha messo in mostra una prestazione convincente e determinata. Con questa vittoria, il Rayo si assicura tre punti fondamentali nella lotta per la parte alta della classifica, mentre l'Atletico, allenato da Diego Simeone, si trova ora ad avere ben 15 punti di distanza dai leader della Liga, il Real Madrid.