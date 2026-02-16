Raqqa la minaccia principale non è il terrorismo ma le metanfetamine

A Raqqa, i funzionari della Sicurezza Interna hanno annunciato che il problema più grave in città non è più il terrorismo, ma l’aumento dello spaccio di metanfetamine. La causa di questa emergenza è una crescita improvvisa delle vendite di droga, che ha portato a un aumento dei casi di dipendenza tra i giovani. Nelle ultime settimane, sono stati sequestrati numerosi lotti di metanfetamine nascosti tra le abitazioni e i negozi.

Nel fine settimana, funzionari della Sicurezza Interna di Raqqa hanno dichiarato che il problema di sicurezza più grave in città non è il terrorismo, ma la diffusione e lo spaccio di metanfetamine. Hasan al Ibrahimi, 28 anni, funzionario della nuova forza di sicurezza creata dal governo siriano, spiega: «Anche se volessimo, non potremmo fornire dati più precisi su consumatori, sequestri o arresti. Siamo arrivati da poco, dopo il ritiro dei curdi, e dobbiamo ricostruire tutto da zero». Che le metanfetamine siano al primo posto nella lista dei pericoli può sorprendere, considerando che Raqqa è stata per cinque anni la capitale dello Stato Islamico in Siria. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Raqqa, la minaccia principale non è il terrorismo ma le metanfetamine A Raqqa c’è un grosso problema di metanfetamine A Raqqa, le forze di sicurezza siriane affrontano un aumento preoccupante di metanfetamine, una situazione che mette sotto pressione la regione. Processo Chiara Petrolini, le perite: "Il suo principale interlocutore è il web, è sola e immatura ma non ha nessun deficit" Chiara Petrolini si trova sotto processo a Parma, accusata di aver commesso un gesto grave. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. A Raqqa c’è un grosso problema di metanfetamineE per le forze di sicurezza siriane che hanno appena preso il posto dei curdi è una faccenda più grave anche del terrorismo ... ilpost.it L’esercito del nuovo governo siriano si è impossessato dei territori che le forze curde controllavano ormai da un decennio. La geografia politica della #Siria è stata rivoluzionata in un giorno. Persi i quartieri di Aleppo, la città di Raqqa, le province ricche di gas - facebook.com facebook