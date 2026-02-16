Rapine in strada a Brescia | la mappa della paura tra aggressioni e scippi

A Brescia, un giovane è stato vittima di una rapina perché gli aggressori lo hanno circondato fuori da un locale, minacciandolo con una pistola e un coltello. La rapina si è conclusa con il giovane che ha dovuto prelevare 500 euro al bancomat sotto minaccia. La città si sta confrontando con un aumento di episodi simili, che creano un senso di insicurezza tra i residenti. La polizia sta cercando di individuare i responsabili, che si sono dileguati subito dopo l’episodio.

Un giovane accerchiato fuori da un locale, minacciato con una pistola e un coltello e costretto a prelevare 500 euro al bancomat. Un uomo aggredito a calci e pugni mentre camminava in via Milano, con il portafoglio sottratto con violenza.Sono alcuni degli episodi più recenti che emergono dalle.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Violenza giovanile e paura di scippi o aggressioni: quasi metà della popolazione non si sente al sicuro Quasi la metà dei cittadini in Puglia non si sente sicura nelle strade di Brindisi. Rapine a Roma, la mappa della paura: i quartieri più colpiti A Roma, in media, si verificano sei rapine al giorno. Rubano in un supermercato a Brescia e picchiano la guardia giurata, arrestato uno dei responsabili Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Paura sulla Casilina: rapinatore armato di pistola all'assalto della banca; Ragazzo accoltellato durante una rapina all'alba a Milano; La rapina da film, gli spari altezza uomo contro i carabinieri durante la fuga e la cattura ripresa dall'alto; Armato di grosso coltello rapina una ragazza dello smartphone, arrestato a Torino Barriera di Milano. Rapine in strada a Brescia: la mappa della paura tra aggressioni e scippiBrescia continua a fare i conti con rapine e microcriminalità diffusa, tra episodi violenti in strada e furti con destrezza quotidiani. I dati mostrano una lieve diminuzione delle rapine complessive, ... bresciatoday.it Il video di una rapina da film a un portavalori, in PugliaLunedì mattina c’è stata una rapina a un furgone portavalori sulla strada statale che collega Brindisi e Lecce: sui social circola un video abbastanza impressionante, che mostra l’assalto compiuto da ... ilpost.it La procuratrice Patrizia Castaldini fa il bilancio dei primi nove mesi a Trieste. In aumento anche le rapine di strada. «Il fenomeno dei raggiri impegna, una rete di telecamere sul territorio serve come deterrente e anche per le indagini» - facebook.com facebook