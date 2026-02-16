Rapinatore armato di pistola in azione dopo il Conad un nuovo colpo

Un uomo armato di pistola ha messo a segno un colpo dopo aver preso di mira il supermercato Conad. La scena si è svolta in pieno giorno: il rapinatore, con il volto nascosto e un ombrello aperto, ha cercato di coprirsi dalle telecamere mentre minacciava i clienti. Secondo le prime testimonianze, ha agito con freddezza e rapidità, portando via una somma di denaro prima di svignarsela.

Non si esclude che, per le modalità analoghe, il malvivente possa essere lo stesso che ha svaligiato il supermercato di Rimini nella serata di venerdì In mano una pistola, la faccia completamente coperta e un ombrello aperto presumibilmente per non farsi riprendere dalle telecamere di videosorveglianza. Si è presentato così, intorno alle 19 di sabato, nel negozio della catena "PiuMè" il rapinatore solitario che ha messo a segno il colpo. Il malvivente è entrato in scena poco prima dell'ora di chiusura e ha minacciato una delle due commesse presenti per farsi aprire le casse. La dipendente non ha potuto far altro che obbedire agli ordini e, dopo aver prelevato i contanti, li ha infilati in una busta per poi consegnarla al rapinatore.