Ranking WTA 16 febbraio 2026 | gran balzo di Cocciaretto Prima volta in top10 per Mboko
Elisabetta Cocciaretto ha fatto un balzo significativo nel ranking WTA del 16 febbraio 2026, dopo aver raggiunto le semifinali a Dubai e aver vinto tre partite consecutive. Per la prima volta nella sua carriera, Mboko entra tra le prime dieci giocatrici del mondo, grazie alla vittoria al torneo di Stoccarda. La classifica aggiornata mostra anche altri cambiamenti, con nuove posizioni che riflettono i risultati recenti sui campi.
La WTA ha pubblicato l’aggiornamento del ranking mondiale in data 16 febbraio 2026, ufficializzando alcune novità interessanti emerse dall’ultima settimana di tornei per il circuito maggiore. Sorridono in particolare le finaliste di Doha, con la giovane canadese Victoria Mboko che guadagna tre posizioni ed entra per la prima volta in top10 mentre la ceca Karolina Muchova risale dalla 19ma all’11ma piazza grazie alla conquista del titolo. Situazione cristallizzata sul podio della graduatoria, con la bielorussa Aryna Sabalenka saldamente in vetta davanti alla polacca Iga Swiatek e alla kazaka Elena Rybakina. 🔗 Leggi su Oasport.it
Balzo enorme di Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA: 24 posizioni guadagnate a Hobart!
Elisabetta Cocciaretto ha ottenuto un importante progresso nel ranking WTA, salendo di 24 posizioni.
Balzo pazzesco di Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA: già 18 posizioni guadagnate a Doha!
Dopo essere entrata come lucky loser, Elisabetta Cocciaretto ha fatto un balzo incredibile nel ranking WTA.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
