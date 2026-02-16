L’epibatidina è una sostanza altamente tossica originaria della pelle di alcune rane del Sudamerica, in particolare della specie Epipedobates anthonyi dell’Ecuador. Isolata per la prima volta negli anni ’70, inizialmente si pensava potesse avere effetti antidolorifici simili agli oppioidi, ma la sua tossicità si rivelò troppo alta per un uso medico sicuro. La maggior parte delle rane “velenose” non produce il veleno autonomamente, ma lo acquisisce dagli insetti velenosi che mangia. Le tossine vengono poi secrete tramite ghiandole cutanee, fungendo da difesa naturale contro i predatori. La presenza del veleno sulla pelle dipende quindi dalla dieta seguita dalla rana in un certo periodo. 🔗 Leggi su Billipop.com

Le rane velenose sono al centro di un nuovo sospetto che coinvolge la morte di Alexei Navalny, a causa della presenza della tossina epibatidina sulla loro pelle.

Cinque governi europei puntano il dito contro Mosca, accusandola di aver avvelenato Alexei Navalny con l’epibatidina, una tossina estratta da rane velenose.

Argomenti discussi: Le rane velenose e la morte di Alexei Navalny; Perché si chiama così e come nasce l'altissima tossicità della rana freccia; Navalny avvelenato con veleno della rana freccia; Morte di Navalny, cinque Paesi accusano la Russia di avvelenamento.

