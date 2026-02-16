Le rane dell’Ecuador sono coinvolte in una voce inquietante che sostiene la morte di Navalny, avvenuta in prigione a causa del veleno delle loro specie. Questa teoria circola online e alimenta sospetti sulla sicurezza del politico russo, anche se molti esperti mettono in dubbio la sua attendibilità. Recentemente, un messaggio di Ida Sommaripa ha messo in discussione la credibilità delle fonti britanniche, definendole spesso inaffidabili.

Dicono che Navalny sia stato ucciso in cella con il veleno delle rane freccia dell’Ecuador. Ma quanto è credibile? Ida Sommaripa via email Gentile lettrice, come tutte le notizie dei servizi britannici ha credibilità zero. Però la trovata delle rane ecuadoregne, così esotiche e oscure, è geniale, degna finalmente di Ian Fleming, il padre di 007. Da anni l’umorismo britannico non si esprimeva a queste altezze. Gli esempi del passato sbiadiscono al confronto. Ricorda la spia doppiogiochista russa Sergei Skripal? A sentire l’MI6 era stato avvelenato col novichok da agenti russi (riconoscibili perché portano il colbacco e in tasca una bottiglia di vodka).🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Gli agenti dell’Ice hanno tentato di entrare nel consolato dell’Ecuador a Minneapolis, ma sono stati fermati dai funzionari locali.

La rana freccia dell'Ecuador, il vertebrato piu' velenoso al mondo

