Rane dell’Ecuador
Le rane dell’Ecuador sono coinvolte in una voce inquietante che sostiene la morte di Navalny, avvenuta in prigione a causa del veleno delle loro specie. Questa teoria circola online e alimenta sospetti sulla sicurezza del politico russo, anche se molti esperti mettono in dubbio la sua attendibilità. Recentemente, un messaggio di Ida Sommaripa ha messo in discussione la credibilità delle fonti britanniche, definendole spesso inaffidabili.
Dicono che Navalny sia stato ucciso in cella con il veleno delle rane freccia dell’Ecuador. Ma quanto è credibile? Ida Sommaripa via email Gentile lettrice, come tutte le notizie dei servizi britannici ha credibilità zero. Però la trovata delle rane ecuadoregne, così esotiche e oscure, è geniale, degna finalmente di Ian Fleming, il padre di 007. Da anni l’umorismo britannico non si esprimeva a queste altezze. Gli esempi del passato sbiadiscono al confronto. Ricorda la spia doppiogiochista russa Sergei Skripal? A sentire l’MI6 era stato avvelenato col novichok da agenti russi (riconoscibili perché portano il colbacco e in tasca una bottiglia di vodka).🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Agenti dell’Ice provano a fare irruzione nel consolato dell’Ecuador a Minneapolis e vengono fermati dai funzionari
Gli agenti dell’Ice hanno tentato di entrare nel consolato dell’Ecuador a Minneapolis, ma sono stati fermati dai funzionari locali.
Viaggio alla scoperta dell’Ecuador
La rana freccia dell'Ecuador, il vertebrato piu' velenoso al mondo
Argomenti discussi: Navalny, inchiesta contro Mosca: Ucciso col veleno della rana freccia dell’Ecuador; Gli esami di 5 paesi europei: Navalny fu avvelenato con una tossina ricavata dalla rana freccia; Cos'è la rana freccia dell'Ecuador, il vertebrato più velenoso al mondo; La rana freccia dell'Ecuador, il vertebrato più velenoso al mondo (SCHEDA E FOTO).
La rana freccia dell'Ecuador, il vertebrato più velenoso al mondoSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... lastampa.it
La rana freccia dell'Ecuador, il vertebrato più velenoso al mondo (SCHEDA E FOTO)L'epibatidina, neurotossina che secondo cinque Paesi europei ha ucciso Alexei Navalny in una colonia penale in Siberia, è sintetizzata dalla famiglia dei dendrobatidi, note come rane freccia, originar ... ansa.it
Secondo i servizi segreti di Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi, l'oppositore russo morto il 16 febbraio del 2024 in una colonia penale siberiana sarebbe stato avvelenato da una neurotossina derivata dalle rane freccia dell’Ecuador x.com
Secondo il ministero degli Esteri del Regno Unito, il leader dell’opposizione a Putin è stato avvelenato con l’epibatidina, una neurotossina tossica letale che si trova nelle rane freccia che vivono in Ecuador - facebook.com facebook