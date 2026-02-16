Rana non arresta la sua corsa e liquida Milano in tre set

Daniele Rana ha portato il suo team, Verona, a vincere contro Milano in tre set, confermando la buona forma dopo aver conquistato la Coppa Italia. La squadra di Rana ha dominato il match in trasferta, mantenendo alta la concentrazione e la determinazione. I gialloblù ora si avvicinano alla fine della Regular Season con un vantaggio importante.

Domenica i ragazzi di coach Soli hanno dato seguito al successo ottenuto in Coppa Italia, andando prendersi il bottino pieno sul campo dell'Allianz Dopo la conquista della Coppa Italia, il cammino vincente di Rana Verona è proseguito anche domenica in SuperLega, con l'autorevole successo ottenuto sul campo dell'Allianz Milano, che ha permesso ai gialloblu di raccogliere l'intero bottino a tre giornate dalla fine della Regular Season. L'onda positiva della vittoria in Coppa Italia prosegue anche in campionato per Rana Verona, che si impone con autorevolezza sul campo dell'Allianz Milano, raccogliendo tre punti preziosi a tre giornate dalla fine della Regular Season.