Rampelli denuncia l’internazionale della violenza antifascista | Fare chiarezza sui collegamenti tra Lione e Roma

Fabio Rampelli ha criticato l’internazionale dell’odio antifascista, chiedendo di fare chiarezza sui legami tra gli eventi di Lione e Roma. La sua domanda nasce dall’episodio in Francia, dove il 23enne Quentin è stato ucciso dopo essere stato molestato da un gruppo di antifascisti. Rampelli sospetta che ci siano connessioni tra questa aggressione e l’attacco alla sede di Gioventù Nazionale a Roma, avvenuto il 6 gennaio, quando circa venti persone hanno aggredito un gruppo di ragazzi, ferendone alcuni.

C'è un collegamento tra gli antifascisti che a Lione hanno ucciso il 23enne Quentin, pestandolo a morte, e quelli che a Roma, la notte del 6 gennaio, hanno aggredito – nella misura di una ventina contro quattro – i ragazzi di Gioventù Nazionale? A chiederlo è il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che sul caso ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Rampelli: «L'assassinio di Quentin mostra l'internazionale dell'antifascismo violento». «La tragica uccisione di Quentin a Lione per mano di estremisti di sinistra ha messo in luce una rete internazionale del movimento antifascista violento», ha sottolineato Rampelli, spiegando che «tra le notizie diffuse ci sarebbe l'arrivo a Roma, alla vigilia dell'anniversario di Acca Larenzia, di Raphael Arnault, fondatore di Jeune Garde movimento estremamente violento, lo stesso che ha brutalmente aggredito e ucciso Quentin».