Raffreddore c' è chi lo prende e chi no | ecco perché

Ogni inverno, molte persone si ammalano di raffreddore, ma alcune evitano di prenderlo. Questo succede perché il sistema immunitario di ciascuno risponde in modo diverso ai virus stagionali. Per esempio, chi si lavora all'aperto e si nutre in modo equilibrato, spesso riesce a resistere meglio. Tante volte basta una semplice abitudine quotidiana per ridurre le possibilità di ammalarsi.

Ogni inverno milioni di persone si ritrovano a fare i conti con il raffreddore. Sebbene sia generalmente benigno, questa infezione virale provoca giorni di naso chiuso, starnuti, mal di testa e stanchezza. Eppure non tutti reagiscono allo stesso modo: c'è chi sviluppa sintomi intensi e chi invece manifesta disturbi lievi o quasi impercettibili. Secondo una recente ricerca pubblicata su Cell Press, la differenza potrebbe dipendere non tanto dal virus in sé, quanto dalla rapidità con cui il nostro organismo attiva le difese locali nel naso. Tra i numerosi virus respiratori, i rinovirus sono i principali responsabili del raffreddore: causano almeno la metà dei casi, e in alcune stagioni arrivano fino all'80%.

Il raffreddore è una delle infezioni più comuni durante l’inverno, colpendo persone di tutte le età.

