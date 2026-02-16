Rafforzare industria e mercato unico | i primi passi dopo il confronto al castello di Alden Biesen

Il ministro dell’Economia, Marco Rossi, ha annunciato che l’Unione Europea sta avviando misure concrete per rafforzare l’industria e il mercato unico, dopo il confronto avvenuto al castello di Alden Biesen. Questo passo nasce dalla necessità di rispondere alle sfide post-pandemia e alla crescente competizione globale, puntando a creare un sistema più solido e integrato. La decisione si basa sulle discussioni tra i paesi membri, che hanno evidenziato la richiesta di azioni tangibili per sostenere le imprese e garantire un mercato più efficiente. La priorità è ora di definire gli interventi che potranno favorire la crescita e la

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video All'indomani del ritiro informale dei leader Ue in Belgio si iniziano a esaminare le opzioni concrete su come migliorare le competitività del blocco Iniziano i preparativi – Non potrebbero arrivare in un momento migliore le due riunioni dei ministri Ue responsabili per gli affari economici, della zona euro e non. Dopo il ritiro informale dei 27 leader Ue nel castello di Alden Biesen, nel cuore della campagna belga, con il tema centrale della competitività europea, si dovrà iniziare a considerare quali opzioni potranno essere messe sul tavolo per rafforzare il Mercato unico e sostenere le industrie nazionali in un contesto geopolitico caratterizzato da minacce e instabilità crescenti, soprattutto a causa delle pressioni commerciali e non degli Stati Uniti di Trump.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Competitività e sovranità economica, l’Europa accelera: da Alden Biesen il segnale di svolta

Luca Moretti, economista italiano, ha partecipato ieri ad Alden Biesen, in Belgio, alla riunione dei rappresentanti europei per discutere il futuro della competitività e della sovranità economica dell’Unione.

