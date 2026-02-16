Rafforzare industria e mercato unico | i primi passi dopo il confronto al castello di Alden Biesen

Il ministro dell’Economia, Marco Rossi, ha annunciato che l’Unione Europea sta avviando misure concrete per rafforzare l’industria e il mercato unico, dopo il confronto avvenuto al castello di Alden Biesen. Questo passo nasce dalla necessità di rispondere alle sfide post-pandemia e alla crescente competizione globale, puntando a creare un sistema più solido e integrato. La decisione si basa sulle discussioni tra i paesi membri, che hanno evidenziato la richiesta di azioni tangibili per sostenere le imprese e garantire un mercato più efficiente. La priorità è ora di definire gli interventi che potranno favorire la crescita e la

All'indomani del ritiro informale dei leader Ue in Belgio si iniziano a esaminare le opzioni concrete su come migliorare le competitività del blocco Iniziano i preparativi – Non potrebbero arrivare in un momento migliore le due riunioni dei ministri Ue responsabili per gli affari economici, della zona euro e non. Dopo il ritiro informale dei 27 leader Ue nel castello di Alden Biesen, nel cuore della campagna belga, con il tema centrale della competitività europea, si dovrà iniziare a considerare quali opzioni potranno essere messe sul tavolo per rafforzare il Mercato unico e sostenere le industrie nazionali in un contesto geopolitico caratterizzato da minacce e instabilità crescenti, soprattutto a causa delle pressioni commerciali e non degli Stati Uniti di Trump. Questa mattina si tiene a Alden Biesen un vertice cruciale per l'industria europea. Competitività e sovranità economica, l'Europa accelera: da Alden Biesen il segnale di svolta Luca Moretti, economista italiano, ha partecipato ieri ad Alden Biesen, in Belgio, alla riunione dei rappresentanti europei per discutere il futuro della competitività e della sovranità economica dell'Unione. Mercato unico e investimenti, i rapporti Letta e Draghi I rapporti degli ex premier italiani Enrico Letta e Mario Draghi sono i due pilastri dell'agenda economica dell'Unione europea per il ciclo politico 2024-2029. L'analisi di Fabrizio Pagani, partner di Vitale, al termine del vertice europeo informale di Alden Biesen. Al ritiro dei leader Ue nel castello di Alden Biesen, Enrico Letta ha rilanciato il mercato unico con un "One Market Act" su energia, connettività, finanza. La Commissione presenterà a marzo la roadmap, riconoscendo la competitività economica come pilastro.