Questione abitativa un nodo cruciale

Alessandro Maltoni, 29 anni, ha preso il comando del quartiere Oltresavio dopo le elezioni, spinto dalla sua passione per la politica e dalla vicinanza a un problema che colpisce molti residenti: la questione abitativa. Maltoni, che sta per completare gli studi di architettura, si impegna a trovare soluzioni concrete per migliorare le condizioni delle case e delle famiglie che vivono nel quartiere. La sua elezione rappresenta un passo importante per affrontare i disagi legati alle difficoltà di trovare alloggi adeguati.

Alessandro Maltoni, 29 anni, neo presidente del quartiere Oltresavio eletto tra le fila del Partito Democratico, un futuro da architetto ormai a un passo e una passione per la politica coltivata da anni. Cosa ha acceso la scintilla? "Sono uno scout, valori come il senso civico, l'interesse per il bene comune e la partecipazione fanno parte di me e del percorso che mi ha portato fin qui. Aggiungo il ruolo giocato dalla mia famiglia: da sempre a casa si dibatte sugli argomenti di attualità, senza 'dettare linee politiche', ma alimentando lo scambio di idee. Ricordo bene in particolare gli anni dell'adolescenza, quando la voglia di far sentire la mia voce era tanta.