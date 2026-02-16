Questa Spal non è squadra E il primo posto è andato

Di che vogliamo parlare? Di una squadra che non c’è più, e da tempo, e chissà se c’è mai stata? Di un gol che non arriva mai? Del Mezzolara a +10? Di playoff che di questo passo sarà un sogno vincere? Di una tifoseria che ora contesta patron Molinari allo stesso modo di Tacopina? Via, la Spal non c’è più da tempo, è una non squadra. Non vince nemmeno quando gioca mezz’ora in più come ieri, dopo il precedente a Budrio contro il Mezzolara (che sale a +10 e saluta). La prudente cura-Parlato altro non ha portato che una difesa un po’ meno bucherellona, ma a tutto discapito di ogni pericolosità offensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Spal perde terreno in classifica dopo la sconfitta contro il Cava Ronco, causata da alcune disattenzioni difensive.

La Spal si trova ormai lontana dalla lotta per il primo posto in classifica.

Alla SPAL fanno bene a dire di crederci, solo che i numeri non credono in loroCon 11 partite rimaste da giocare e 9 punti da recuperare (per arrivare primi da soli) in casa SPAL si continua a ribadire che è ancora possibile mettere il musetto davanti, compiendo una rimonta sul ... lospallino.com

Parlato dopo SPAL-Castenaso 1-1: Il campionato non è finito. Ci crederemo fino alla fineIl pareggio casalingo contro il Castenaso, il terzo del 2026, ha dimostrato ancora una volta quanto la SPAL fatichi a essere concreta sotto porta. Il Mezzolara scappa a +8 con 11 giornate rimaste e pe ... lospallino.com

