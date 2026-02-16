Questa Robur è bella e travolgente Il Cannara finisce sommerso di gol

Il Siena ha dominato sul campo di Cannara, vincendo con un risultato netto di 4-0. La squadra ospite ha messo a segno tre gol nel primo tempo e ha concluso la partita con un'altra rete nel secondo, lasciando il Cannara senza possibilità di reagire. La partita si è svolta sotto un sole caldo, che ha reso ancora più difficile la resistenza dei padroni di casa.

CANNARA 0 SIENA 4 CANNARA (3-4-2-1): Di Vincenzo; Schvindt, Gueye, Fumanti (29' st Coviello); Mancini G., Monterò, Farneti (30' st Gnazale), Fracassini; Iacullo (13' st Porzi), Mancini R.; Leveh. Panchina: Vassallo, Lupi, Lavinia, Fisichella, Coppola, Bosco. Allenatore Armillei. SIENA (4-2-3-1): Michielan; Bello, Somma, Cavallari (38' st Schettini), Zanoni (43' st Calamai); Barbera, Mastalli (28' st Vlahovic); Ciofi, Noccioli (28' st Nardi), Loconte (28' st Conti); Andolfi. Panchina: Paolucci, Rossi, Vari, Lipari. Allenatore Voria. Arbitro: Calabrò di Reggio Calabria (Rosati – Panella). Reti: 12' Ciofi, 29' st e 48' st Andolfi, 45' st Conti.