quarta repubblica il referendum sulla giustizia e il caso epstein al centro del talk

Nicola Porro torna questa sera su Rete 4 con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, concentrando l’attenzione sul referendum sulla giustizia e sul caso Epstein. Durante la puntata, il conduttore analizza come le recenti rivelazioni sul finanziere americano abbiano riacceso il dibattito sulle procedure giudiziarie e sui collegamenti tra politica e mondo dello spettacolo. La discussione si focalizza anche sulle implicazioni legali e sui possibili effetti delle inchieste in corso.

Nicola Porro torna questa sera, lunedì 16 febbraio, con una nuova puntata di Quarta Repubblica, il talk di attualità politica ed economica della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 16 febbraio 2026. Al centro dell'appuntamento, il referendum sulla giustizia e la polemica sulle dichiarazioni del procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri. A seguire, il caso Jeffrey Epstein, con gli ultimi sviluppi giudiziari e un focus sulle reazioni della politica italiana. Infine, nuovi aggiornamenti sull'inchiesta sul sistema degli affidi in Italia e sul caso Garlasco, con un'intervista all'ex procuratore Mario Venditti.

Nordio accusa il Csm di logiche corruttive: polemica Schlein e referendum sulla giustizia al centro del dibattito.Il ministro Nordio ha accusato il Csm di pratiche corrotte, sostenendo che il consiglio si muove secondo logiche mafiose.

