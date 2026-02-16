quanto cime tempestose di emerald fennel assomiglia a saltburn e quanto si prende sul serio

Cime tempestose è un’opera che non scivola via senza lasciare traccia. Il romanzo di Brontë è intenso, oscuro, sovraccarico: non promette riscatto o salvezza, e racconta quanto in realtà l’odio e l’amore siano la stessa cosa. L’adattamento cinematografico diretto da Emerald Fennell, con Jacob Elordi a interpretare il funambolico Heathcliff e Margot Robbie a interpretare la narcisista Catherine, tenta di inseguire la prosa rivoluzionaria forgiata da Emily Brontë. Tuttavia Fennell prende una posizione netta e decide di tradire e reinventare il materiale testuale in favore di una visione meno brutale e più dichiaratamente romantica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Tra i titoli più discussi e attesi del 2026 spicca senza dubbio il nuovo adattamento di *Cime tempestose*, il capolavoro gotico di Emily Brontë.

La nuova versione di Emerald Fennell riporta davanti agli occhi i personaggi di Emily Brontë.

Il film di Emerald Fennell promette scandalo e trasgressione, ma finisce per anestetizzare anche la furia di Emily Brontë. Più che oltraggiare il canone, lo rende sorprendentemente innocuo