Quando si disputa l' ultima gara di sci alpino alle Olimpiadi?

L’ultima gara di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si terrà tra due giorni, quando si svolgerà lo slalom femminile. La competizione si svolge nel cuore delle Alpi italiane, con le atlete pronte a sfidarsi sulla pista che ha già visto molte emozioni durante questa edizione.
A due giorni dalla chiusura dei Giochi, il programma di sci alpino a Milano Cortina 2026 si avvicina al suo passo finale con lo slalom femminile. La gara decisiva è prevista per mercoledì 18 febbraio, con prima manche alle ore 10.00 e seconda manche alle ore 13.30, sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. Dopo la vittoria di Loic Meillard nella prova maschile tra i pali stretti, le atlete si preparano a confrontarsi in una disciplina estremamente tecnica. Le Olimpiadi si chiuderanno domenica 22 febbraio, e l’organizzazione ha valutato un margine di gestione del calendario per eventuali recuperi, se necessario, prima del sipario finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
L’ultima gara di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è prevista per mercoledì 18 febbraio, quando si svolgerà lo slalom femminile.
Mentre oggi lo sguardo di tutti è puntato sulle azzurre dello sci - si disputa il Gigante - le Olimpiadi Inverali di Milano Cortina arrivano al giro di boa e il bilancio è positivo. Solo venerdì sono stati venduti 92.500 per vedere le gare, portando il totale a quota 1,2 - facebook.com facebook
