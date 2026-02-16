Quando la finale della staffetta maschile di short track? Orario avversarie tv
La finale della staffetta maschile di short track si svolgerà questa sera alle Olimpiadi di Milano Cortina, dopo che la squadra italiana ha conquistato con fatica un posto nella Finale A. La gara si preannuncia intensa, con avversarie agguerrite provenienti da Corea del Sud, Cina e Stati Uniti. La corsa sarà trasmessa in diretta sui principali canali televisivi, permettendo agli appassionati di seguire ogni movimento dei pattinatori italiani.
La staffetta italiana maschile dello short track è riuscita, col brivido, a centrare l’accesso alla Finale A delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Venerdì 20 febbraio è previsto l’appuntamento dell’atto conclusivo a Cinque Cerchi e il quartetto azzurro spingerà al massimo per conquistare il meglio possibile, davanti al pubblico di casa. Non è stata una qualificazione semplice dal momento che in semifinale, a un certo punto, gli azzurri hanno rischiato di non farcela. Grazie all’accoppiata Thomas Nadalini-Pietro Sighel le cose sono andate al loro posto e bisognerà trarre giovamento da quanto accaduto nel penultimo atto per non ripetere gli stessi errori, come ad esempio la scelta di sfalsare il cambio tra Andrea Cassinelli e Luca Spechenhauser. 🔗 Leggi su Oasport.it
IN FINALE! La staffetta maschile di short track agguanta il pass all’ultimo respiro
La squadra italiana di short track maschile ha conquistato il passaggio in Finale A dopo una gara combattuta, che si è decisa negli ultimi metri.
LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fontana in finale nei 1000! Staffetta maschile in finale, Sighel avanza col brivido
Valentina Fontana si guadagna un posto in finale nei 1000 metri di short track ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, dopo aver ottenuto il miglior tempo nella semifinale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Quando la finale della staffetta femminile di short track? Orario, tv, avversarie dell’Italia; Coppa Italia: ufficiali le date delle semifinali di andata; Arianna Fontana a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di short track; Tabellone Coppa Italia 2025/2026, il calendario con partite e accoppiamenti di quarti di finale.
Quando la finale della staffetta femminile di short track? Orario, tv, avversarie dell’ItaliaL'appuntamento con le medaglie è fissato: mercoledì 18 febbraio, alle ore 21.00, l'Italia dello short track, impegnata alle Olimpiadi Invernali di Milano ... oasport.it
Quando va in onda la finale del Grande Fratello 2025 e perchè è stata rimandata?/ ‘Colpa’ della concorrenza…La finale del Grande Fratello 2025 è stata rimandata: l’appuntamento era previsto per questa sera ma ecco quando va in onda. Una scelta oculata e che forse può rivelarsi vincente seppur ormai ai ... ilsussidiario.net
L’Italia femminile sfiderà gli Stati Uniti ai quarti di finale del torneo olimpico venerdì 13 febbraio alle 21.10. La sfida più importante nella storia dell'hockey femminile italiano ha una data e un orario: le azzurre sfideranno gli Stati Uniti nei quarti di finale del tor - facebook.com facebook