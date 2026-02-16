Quando la finale della staffetta maschile di short track? Orario avversarie tv

La finale della staffetta maschile di short track si svolgerà questa sera alle Olimpiadi di Milano Cortina, dopo che la squadra italiana ha conquistato con fatica un posto nella Finale A. La gara si preannuncia intensa, con avversarie agguerrite provenienti da Corea del Sud, Cina e Stati Uniti. La corsa sarà trasmessa in diretta sui principali canali televisivi, permettendo agli appassionati di seguire ogni movimento dei pattinatori italiani.

La staffetta italiana maschile dello short track è riuscita, col brivido, a centrare l’accesso alla Finale A delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Venerdì 20 febbraio è previsto l’appuntamento dell’atto conclusivo a Cinque Cerchi e il quartetto azzurro spingerà al massimo per conquistare il meglio possibile, davanti al pubblico di casa. Non è stata una qualificazione semplice dal momento che in semifinale, a un certo punto, gli azzurri hanno rischiato di non farcela. Grazie all’accoppiata Thomas Nadalini-Pietro Sighel le cose sono andate al loro posto e bisognerà trarre giovamento da quanto accaduto nel penultimo atto per non ripetere gli stessi errori, come ad esempio la scelta di sfalsare il cambio tra Andrea Cassinelli e Luca Spechenhauser. 🔗 Leggi su Oasport.it

