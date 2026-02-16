Quando il terreno scompare | il futuro che non vedremo il convegno a Montevarchi

Il convegno “Quando il terreno scompare: il futuro che non vedremo” si terrà a Montevarchi il 20 febbraio 2026, dopo che il Comune ha segnalato un rapido aumento di frane e smottamenti nelle zone collinari. La causa principale sembra essere l’erosione del suolo dovuta a cambiamenti climatici e pratiche agricole intensive. La scelta di Montevarchi nasce dalla recente emergenza verificatasi nella frazione di Capannuccia, dove si sono verificati crolli di parti di terreno in diverse abitazioni.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Arriva il convegno "Quando il terreno scompare: il futuro che non vedremo", appuntamento a Montevarchi, il 20 febbraio 2026. Il Collettivo di cittadini indipendenti Valdarno A Difesa Del Suolo – VADDS invita tutti al primo evento pubblico organizzato in Valdarno sul tema del consumo di suolo, che si terrà venerdì 20 febbraio prossimo presso la Casa del popolo di Montevarchi (via Burzagli 54, ore 17), con la presentazione del volume di Paolo Pileri Dalla parte del suolo, l'ecosistema invisibile (Laterza 2024) e la partecipazione di numerosi altri studiosi ed esperti (programma nella locandina in allegato).