Roberto Baggio ha espresso grande ammirazione per Federica Brignone dopo i suoi successi alle Olimpiadi. La sciatrice ha conquistato medaglie importanti, dimostrando determinazione e capacità di affrontare anche momenti difficili. Baggio, che conosce bene la fatica dello sport, ha commentato con parole di stima il suo percorso.

«Personalmente provo una grande gioia per lei, perché se l'è meritato, sapendo che dieci mesi fa era in una condizione incredibile. La sua forza, la sua passione, il suo desiderio di arrivare a questo obiettivo le hanno fatto fare qualcosa di straordinario. Un esempio che tanti dovrebbero seguire ». Lo ha detto Roberto Baggio a margine di un evento di Betsson.

© Iodonna.it - Quando il mito riconosce il talento. Roberto Baggio dedica parole bellissime a Federica Brignone dopo i trionfi olimpici

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi di Milano Cortina, e Sofia Goggia ha commentato con parole dure la sua prestazione, sottolineando il suo rammarico.

