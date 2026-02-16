Punta Chiappa nel buio | escursione Mi Illumino di Meno per riscoprire il cielo e combattere l’inquinamento luminoso

Media Montagna organizza un’escursione serale a Punta Chiappa, nel Golfo di Portofino, il 21 febbraio 2026, per partecipare all’iniziativa “Mi illumino di meno”. La causa è il problema dell’inquinamento luminoso che rovina il cielo stellato e altera gli ecosistemi notturni. Durante l’uscita, i partecipanti percorreranno i sentieri con le torce spente, per riscoprire la bellezza del cielo notturno e sensibilizzare sull’importanza di ridurre le luci artificiali. La proposta mira a coinvolgere persone di tutte le età in un’esperienza unica, lontano dalle luci della città.

Un'Escursione nel Buio: Media Montagna Illumina la Notte di Punta Chiappa con "Mi Illumino di Meno". Punta Chiappa, nel cuore del Golfo di Portofino, si prepara ad accogliere un'esperienza insolita: un'escursione serale organizzata da Media Montagna il 21 febbraio 2026, in concomitanza con l'iniziativa nazionale "Mi illumino di meno". L'evento mira a riscoprire il valore del buio e della luce naturale, offrendo ai partecipanti un'occasione unica per ammirare il tramonto e l'apparizione dei pianeti Venere e Mercurio. Riscoprire il Cielo: Un'Iniziativa Contro l'Inquinamento Luminoso. L'escursione, che prenderà il via alle ore 16:00, è concepita per essere accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di preparazione fisica.