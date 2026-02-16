Puglia trekking – da Stignano a Castel Pagano

Domenica 22 febbraio alle 9.20, un gruppo di escursionisti partirà da Stignano per raggiungere Castel Pagano, attraversando un percorso ad anello. La gita si concentra sul percorso che collega il Santuario di Stignano, costruito tra il XVI e il XVII secolo, alle rovine di Castel Pagano ad Apricena, un sito di origine incerta, probabilmente del IX secolo. Durante l’escursione, i partecipanti noteranno le antiche strutture e il paesaggio naturale che circonda i due punti di interesse.

Domenica 22 febbraio – ore 09.20Puglia Trekking – da Stignano a Castel PaganoUn percorso ad anello dal Santuario di Stignano (XVI - XVII secolo), sino alle rovine di Castel Pagano (Apricena),di fondazione incerta, si pensa al IX secolo, costituisce con il santuario uno dei percorsi più affascinanti del Gargano che unisce natura e storiaLa pausa pranzo è al saccoCosto: 15 €Ridotto minori: 5 € (possono partecipare i minori dai 13 anni in su solo se abituati a camminare)Equipaggiamento consigliato• Maglietta termica, t-shirt, pile e giacca antipioggia• Scarpe da trekking + scarpe di ricambio• Calze di scorta, occhiali da sole, crema solare• Borraccia termica o acqua (1,5 l), snack e pranzo a sacco• Possibilità di visita a caseificio rurale per acquistare ed assaggiare il caciocavallo podolico.🔗 Leggi su Baritoday.it

